Врачи назвали причины роста заболеваемости COVID-19 в Свердловской области
Врачи-эпидемиологи объяснили, почему в Свердловской области вновь увеличилось количество зараженных коронавирусом, пишет Е1.
По мнению специалистов, сейчас идет подъем заболеваемости, который был ожидаем.
Москва пережила это в апреле-мае, а до регионов дошло только к маю — началу июня. Мы не можем предугадать, сколько будет длиться подъем, объяснил врач.
По прогнозам эпидемиологов, в июле может начаться снижение заболеваемости, однако это зависит от отношения к ситуации самих свердловчан.
Нам нужно понять, что мы находимся на самом пике и так будет достаточно долго, говорит специалист.
Другой врач считает, что снижения заболеваемости в Свердловской области вовсе не было, ссылаясь на временный спад. По его мнению, люди перестали соблюдать меры предосторожности, большинство ходит без масок.
В больницах Екатеринбурга нет мест, пациенты с легким течением COVID-19 лечатся на дому. Как думаете, они сидят дома? Я считаю, что пандемия закончится, когда 90% населения переболеет коронавирусом, а до этого момента обстановка будет напряженной, говорит врач.
Сегодня в Свердловской области зарегистрировали 276 случаев заражения COVID-19.