«Все под контролем»: в Свердловской области подтвердили 279 новых случаев COVID-19

Самое большое число случаев подтверждено в Екатеринбурге. Там зафиксировано 255 случаев. При этом, отмечается, что в сводку попали случаи заболевания, выявленные в течение недели, но по разным причинам они не были включены в статистику ранее.

Остальные заболевшие являются жителями Арамильского, Артемовского, Асбестовского городских округов, Дегтярска, Невьянска, Нижнего Тагила, Режа, а также один случай заболевания у жителя другого региона России.

В общей сложности в регионе подтверждено 12 792 случая новой коронавирусной инфекции.

Эксперты отмечают, что ситуация находится под контролем.

Главный эпидемиолог министерства здравоохранения Свердловской области Галина Борисевич утверждает, что сегодня регион все еще находится на плато. На данный момент отсутствует устойчивая тенденция по улучшению заболеваемости, но отсутствуют и всплески.

Кроме того, в тяжелом состоянии находятся 138 зараженных коронавирусом, еще у 627 состояние расценивается как средней тяжести.