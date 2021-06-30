«Горячая линия» для выезжающих за рубеж туристов будет организована в Нижнем Тагиле

«Горячая линия» для выезжающих за рубеж туристов будет организована в Нижнем Тагиле
«Горячая линия» для выезжающих за рубеж туристов будет организована в Нижнем Тагиле
Сегодня, 13:08Здоровье и экологияФото: 1mediainvest.ru
Для потребителей туристических услуг и предотвращения инфекционных угроз при посещении зарубежных стран будут организованы «горячая линия» и консультационные пункты в Нижнем Тагиле, а также в Верхней Салде и Невьянске.

Для получения информации по угрозам, которые могут возникнуть при посещении заграницы, а так же иных вопросов, касающихся зарубежных туристических поездок с 05 по 17 июля 2021 года будет организована «горячая линия» по телефонам 8 (3435) 41-83-62, 41-82-10, сообщает пресс-служба Нижнетагильского отдела Роспотребнадзора.

Мероприятие совместно проведут специалисты Нижнетагильского отдела Роспотребнадзора и Нижнетагильского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» (консультационный пункт). Пункты для личного обращения:

  • Нижний Тагил: ул. Карла Маркса, дом 29, каб. 1, 2 (ежедневно с 8.30 до 17.00, перерыв с 12.00 до 12.30); ул. Окунева, д. 22, каб. 208 (каждый понедельник и четверг с 09.00 до 16.00, перерыв с 12.00 до 12.30).
  • Верхняя Салда: ул. Энгельса, дом 46 (каждый вторник с 9.30 до 14.00, перерыв с 12.30 до 13.00).
  • Невьянск: ул. Мартьянова, дом 29, каб. 13 (каждую пятницу с 9.30 до 14.00, перерыв с 12.00 до 12.30).

Так же за консультациями можно обратиться через интернет https://service.fbuz66nt.ru/, https://кц66.рф, https://tagil.med-jur-help.ru/, ВКонтакте — https://vk.com/nt_zpp, Одноклассники — https://www.ok.ru/z.potrebiteley, Инстаграм — https://instagram.com/zppnt.

Напомним, глава Екатеринбурга Евгений Куйвашев рассказал, какие запреты ожидаются от областного штаба по борьбе с пандемией коронавирусной инфекцией после 30 июня 2021 года.

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