«Горячая линия» для выезжающих за рубеж туристов будет организована в Нижнем Тагиле

Для получения информации по угрозам, которые могут возникнуть при посещении заграницы, а так же иных вопросов, касающихся зарубежных туристических поездок с 05 по 17 июля 2021 года будет организована «горячая линия» по телефонам 8 (3435) 41-83-62, 41-82-10, сообщает пресс-служба Нижнетагильского отдела Роспотребнадзора.
Мероприятие совместно проведут специалисты Нижнетагильского отдела Роспотребнадзора и Нижнетагильского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» (консультационный пункт). Пункты для личного обращения:
Так же за консультациями можно обратиться через интернет https://service.fbuz66nt.ru/, https://кц66.рф, https://tagil.med-jur-help.ru/, ВКонтакте — https://vk.com/nt_zpp, Одноклассники — https://www.ok.ru/z.potrebiteley, Инстаграм — https://instagram.com/zppnt.
Напомним, глава Екатеринбурга Евгений Куйвашев рассказал, какие запреты ожидаются от областного штаба по борьбе с пандемией коронавирусной инфекцией после 30 июня 2021 года.