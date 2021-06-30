Мешки с мусором и свалки: рейд TagilCity.ru по гаражным комплексам Нижнего Тагила

На участке гаражного кооператива «Ермак» тагильчане выбрасывают мусор прямо на территорию гаражного комплекса. Между боксами лежат диваны, коробки из-под телевизоров, строительный мусор и канцелярские отходы. Контейнерной площадки на территории гаражного комплекса нет.
На участке находится один контейнер — прямо перед гаражным боксом председателя кооператива. Он расположен в отдельной части гаражей, где все заросло травой, а боксами никто не пользуется. Собственник одного из гаражных боксов рассказал редакции TagilCity.ru, что мусор с территории не вывозится, а контейнером никто из собственников помещений не пользуется.
Приходится вручную загружать отходы в автомобиль и выбрасывать на первой контейнерной площадке по пути. Кругом свалка, дышать нечем, даже заезжать на территорию из-за таких видов неприятно,рассказал TagilCity.ru Александр.
Контейнер, который находится в самой глуши кооператива, никогда не эксплуатируется, мусор выбрасывают на улицу, на крыши гаражных боксов, но не в контейнер, жалуется мужчина.
Недалеко от жилых домов по улице Чайковского находятся порядка 10-ти гаражных боксов. В районе гаражей расположена контейнерная площадка для жителей близлежащих домов, однако прямо перед одним из боксов местные жители складируют крупногабаритный мусор. Там лежат мешки с мусором, мебельные принадлежности, шлакоблоки и прочие строительные отходы: видно, что мусор не из гаражных боксов.
Недалеко от домов по улице Алтайская находится гаражный комплекс «Валегин бор-2». На территории кооператива расположены три контейнера под мусор — пустые, как рассказал собственник одного из боксов отходы вывозятся раз в месяц. На дорогах также чисто, местность гаражного комплекса прибрана. Но если присмотреться, в придорожных зарослях можно заметить строительный мусор: видно, что годами ранее здесь была свалка из кусков бетона, кирпичей, пластиковых емкостей.
Гаражный комплекс расположен над небольшим ручьем, автовладельцы сбрасывают мусор вниз, отходы лежат на склоне, берегу, некоторые можно заметить и на поверхности воды.
А вот со автостоянки «Зенит», которая находится по улице Тельмана, 29 в Нижнем Тагиле, отходы вывозятся каждую неделю, по четвергам. На территории кооператива находятся два контейнера, которые, по словам председателя, даже не заполняются. Территория комплекса убрана, мусор на асфальте отсутствует, а входные ворота закрываются в конце дня от посторонних.
Каждый четверг у нас вывозят мусор, контейнеры даже не переполняются, только пару раз за все время были полностью заполнены. На территории мы убираемся, грязь не складируем, рассказала редакции TagilCity.ru одна из сотрудниц автостоянки Галина.
С территории гаражно-строительного комплекса «Жигули» мусор вывозится по мере заполняемости. На участке расположена контейнерная площадка из 4 емкостей под отходы. Проезжая часть и местность кооператива прибраны. Также на территории ГСК имеется большой контейнер под твердые бытовые отходы.
Отходы вывозятся по заявке, она составляется всегда по разному. Бывает раз в неделю, бывает и раз в месяц, по мере заполняемости,рассказал TagilCity.ru председатель гаражного кооператива «Жигули».
В отделе надзорной деятельности сообщили, что отходы на территориях гаражных кооперативов относятся к низкому уровню пожарной опасности, а сами объекты пожарными проверяются редко. Однако свалки — пожароопасное явление, поэтому в ГСК не должно быть никаких стихийных мусорок, только организованные объекты с регулярным вывозом отходов.
Мусор вывозиться должен обязательно. Свалки на территориях муниципальных образований запрещены правилами противопожарного режима. Они часто загораются, это представляет угрозу для самих гаражных боксов и транспорта, который в нем находится. Конечно, эти вопросы необходимо решать, свалки должны быть устранены,сообщили TagilCity.ru в отделе надзорной деятельности.
Так почему же далеко не во всех гаражах Нижнего Тагила цивилизованно избавляются от мусора? Есть мнение, что владельцев останавливает стоимость вывоза. Мы посчитали, что с 1 июля стоимость для гаражного комплекса на 100 боксов будет всего около 1,7 тысячи рублей в месяц — по 17 рублей на каждого владельца гаража. Посчитать точные расходы в вашем ГСК на вывоз мусора можно на специальном сайте.