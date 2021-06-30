Путин: «При наличии медотвода требовать вакцинацию от COVID-19 и увольнять незаконно»

Во время прямой линии с Путиным житель Москвы обратился к нему с вопросом. Он рассказал, что его жена работает в школе, и у нее давнее хроническое заболевание из-за которого она не может привиться от коронавируса. Однако, несмотря на медотвод, директор требует от нее предоставить документ о вакцинации до 15 июля, иначе грозит увольнением.
Это незаконно. Если директор школы не знает об этом, надеюсь, она услышит, заявил президент.
Напомним, Владимир Путин заявил, что не поддерживает обязательную вакцинацию населения. Однако отметил, что вакцинация имеет смысл, а сам он привился препаратом «Спутник V».