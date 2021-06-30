Суточный рекорд выявленных случаев коронавируса обновлен в Свердловской области

На Среднем Урале обновлен рекорд по суточной заболеваемости COVID-19 за весну и лето 2021 года. В период с 29 по 30 июня выявлено свыше 270 новых случаев коронавируса.

272 случая COVID-19 выявлено у свердловчан за сутки Больше всего случаев диагностировано в Екатеринбурге — 75. Также наличие инфекции лабораторно подтвердилось у жителей Алапаевска, Арамильского, Артемовского, Артинского, Асбестовского, Белоярского городских округов, Березовского, Бисерти, Богдановича, Верхнего Дуброво, Верхней Пышмы, Горноуральского городского округа, Дегтярска, Ивделя, Ирбитского района, Каменска-Уральского и Каменского района, Карпинска, Качканара, Кировграда, Краснотурьинска, Красноуральска, Красноуфимского района, Кушвы, Невьянска, Нижнего Тагила, Нижней Салды, Нижней Туры, Нижнесергинского района, Новой Ляли, Первоуральска, Полевского, Ревды, Режа, Рефтинского городского округа, ЗАТО Свободный, Североуральска, Серова, Слободо-Туринского района, Сысертского, Таборинского и Талицкого городских округов. Отмечается, что 462 пациента находятся в тяжелом состоянии, 298 из них — в реанимационных отделениях, а 224 подключены к аппаратам ИВЛ. В общей сложности на Среднем Урале заболели 93 984 жителя. С начала пандемии в России коронавирусом заразились свыше 5,5 миллиона человек За последние сутки — с 29 по 30 июня в 85 регионах России выявлено 21 142 случая коронавируса. Больше всего заболевших в Москве — 5 823, Московской области — 2 583 и Санкт-Петербурге — 1 503. Общее количество заболевших в России за весь период пандемии — 5 514 599 человек. 17 случаев смерти больных коронавирусом зарегистрировано на Среднем Урале Всего от инфекции скончались 3 843 свердловчанина. В России общее число летальных случаев достигло 135 214 человек, из них 669 случаев зафиксировано в период с 29 по 30 июня. Более 87,5 тысячи свердловчан выписаны из больниц по выздоровлению В Свердловской области за сутки из больниц выписаны 151 человек, всего выздоровело 87 537 пациентов. По стране за сутки из медучреждений выписано 16 356 человек. За все время от инфекции вылечилось 5 000 393 жителя страны.

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