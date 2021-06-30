Температура воздуха достигла рекордного максимума в Екатеринбурге

Температура воздуха достигла рекордного максимума в Екатеринбурге
Температура воздуха достигла рекордного максимума в Екатеринбурге
Сегодня, 15:07Здоровье и экологияФото: 1Mediainvest.ru
Конец июня 2021 года на Урале ознаменовался крайне жаркой погодой. Уже в 11 утра 30 июня столбики термометров превысили отметку +32 °С. До сегодняшнего дня самый жаркий день был в 1954 году. Тогда была зафиксирована температура +34,6 °С.

Антициклон, из-за которого и возникла аномальная жара в средней полосе, центральную часть России покинул и пришёл на Урал. Пик жаркой погоды ожидается в среду-четверг, температура воздуха повысится до +37 °С, сообщает Е1.

По данным гидрометцентра «Фобос», уже в пятницу температура будет постепенно понижаться. 3-4 июля 2021 года в Свердловской области ожидаются местами сильные грозы, ливни, шквалистый ветер и град.

Напомним, в Нижнем Тагиле объявлено экстренное предупреждение с 29 июня по 3 июля 2021 года из-за аномально жаркой погоды.

Материалы по теме:
Свердловская областьпогодажарапохолоданиерекордЕкатеринбург
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы