Температура воздуха достигла рекордного максимума в Екатеринбурге

Антициклон, из-за которого и возникла аномальная жара в средней полосе, центральную часть России покинул и пришёл на Урал. Пик жаркой погоды ожидается в среду-четверг, температура воздуха повысится до +37 °С, сообщает Е1.
По данным гидрометцентра «Фобос», уже в пятницу температура будет постепенно понижаться. 3-4 июля 2021 года в Свердловской области ожидаются местами сильные грозы, ливни, шквалистый ветер и град.
Напомним, в Нижнем Тагиле объявлено экстренное предупреждение с 29 июня по 3 июля 2021 года из-за аномально жаркой погоды.