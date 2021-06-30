Температура воздуха достигла рекордного максимума в Екатеринбурге

Конец июня 2021 года на Урале ознаменовался крайне жаркой погодой. Уже в 11 утра 30 июня столбики термометров превысили отметку +32 °С. До сегодняшнего дня самый жаркий день был в 1954 году. Тогда была зафиксирована температура +34,6 °С.

Антициклон, из-за которого и возникла аномальная жара в средней полосе, центральную часть России покинул и пришёл на Урал. Пик жаркой погоды ожидается в среду-четверг, температура воздуха повысится до +37 °С, сообщает Е1. По данным гидрометцентра «Фобос», уже в пятницу температура будет постепенно понижаться. 3-4 июля 2021 года в Свердловской области ожидаются местами сильные грозы, ливни, шквалистый ветер и град. Напомним, в Нижнем Тагиле объявлено экстренное предупреждение с 29 июня по 3 июля 2021 года из-за аномально жаркой погоды. Из-за аномальной жары объявлено экстренное предупреждение в Нижнем Тагиле

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