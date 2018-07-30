ЕВРАЗ НТМК был включён в «черный список» Роспотребнадзора

Нижнетагильский металлургический комбинат, входящий в состав АО «ЕВРАЗ», совладельцем которого является Роман Абрамович, попал в «черный список» управления Роспотребнадзора по Свердловской области.

Произошло это после публикации результатов проверки прокуратуры, из которых стало известно, что предприятие не установило санитарно-защищённую зону, из-за чего население вокруг оказалось подвержено негативной химической нагрузке.