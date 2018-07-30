Высокая степень пожароопасности сохранится в Нижнем Тагиле до 2 августа
Сегодня, 21:20Здоровье и экология
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С 30 июля по 2 августа в Нижнем Тагиле будет сохраняться высокая вероятность возникновения лесных пожаров.
Сюжеты: Нижний Тагил
Спасатели предупреждают о том, что с понедельника по четверг на территории города будет сохраняться чрезвычайная пожарная опасность. Возможны пожары, относящиеся к 4-5 классам горимости.
Спасатели рекомендуют не поджигать сухую траву и своевременно сообщить ЕДДС Нижнего Тагила о случаях возникновения ЧС.
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