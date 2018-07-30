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Высокая степень пожароопасности сохранится в Нижнем Тагиле до 2 августа
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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63603137830

Высокая степень пожароопасности сохранится в Нижнем Тагиле до 2 августа

Сегодня, 21:20Здоровье и экология
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