Эколог о воздухе Нижнего Тагила: «Мы дышим выбросами по несколько раз»

По его словам, расстояние, на которое разносятся выбросы от предприятия, зависит от ряда факторов. На это способна повлиять не только скорость ветра, но и само вещество. Кроме того, учитываются и другие факторы. Намного опаснее становится ситуация, когда ветра нет, то есть наблюдается полный штиль.

Дело в том, что все выбросы оседают в верхнем слое атмосферы. Они там накапливаются, а потом начинают опускаться, и люди дышат этой пылью… Один раз — пока она опускается. Она оседает на дорогах, по которым ездят автомобили и снова это все раздувают, люди дышат этим второй раз,рассказал Евгений Маленкин.

Он объяснил, что воздействие выбросов можно минимизировать. Администрация города и промышленники должны принимать в этом участие. Прежде всего, важно проводить озеленение города, так как деревья поглощают вредные вещества. Поэтому должен быть составлен план озеленения. Кроме того, воздух не должен быть сухим. Чтобы этого добиться, городу нужны фонтаны, а также постоянный полив улиц специальными машинами.

Ранее TagilCity.ru проанализировало, какое количество выбросов в воздух поступает от предприятий Нижнего Тагила и составило их рейтинг по объему загрязнений. Выяснилось, что на город ежегодно выбрасывается более 1,7 тысячи вагонов вредных веществ.