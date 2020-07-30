Эколог рассказал, сколько килограммов пыли в год вдыхают жители Нижнего Тагила

Большинство предприятий располагаются в черте города, а вокруг них — жилые дома. Некоторые из них находятся всего в 200 метрах.

По словам Андрея Волегова, если взять ЕВРАЗ НТМК с его объемом выбросов, а это порядка 61 тонны в год, то это составляет около 180 килограммов пыли на каждого жителя.

Если утрированно, порядка 180 килограммов пыли на человека. Я считаю, что при современных технологиях и возможностях, тем более что за последние годы выручка ЕВРАЗа показала существенный рост, почему бы не вкладываться и не использовать новые технологии,рассказал TagilCity.ru эколог Андрей Волегов.

Он отметил, что в данном случае должны быть установлены санитарные зоны, но когда это будет сделано — неизвестно.

Ранее TagilCity.ru составило рейтинг предприятий по количеству выбросов в год. Получилось, что общее количество вредных веществ, выбрасываемых в воздух заводами, составляет около 107 тысяч тонн в год. Если учесть, что население Нижнего Тагила составляет почти 350 тысяч человек, то на каждого приходится чуть больше 300 килограммов пыли в год.