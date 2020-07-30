Экопроект уральских волонтеров «Чистая Чусовая» стал частью нацпроекта «Экология»

По словам советника директора федерального Центра развития водохозяйственного комплекса минприроды России Ярослава Вольпина, в этом году акция выходит на федеральный уровень, так как она включена в график всероссийской акции «Вода России», входящей в состав нацпроекта «Экология».

Он отметил, что «Вода России» является самой массовой российской акцией по уборке берегов и водоемов волонтерами. В прошлом году участие в ней приняли около 930 тысяч человек. Они вместе очистили 24 тысячи километров водоемов.

Активист волонтерского движения «Город Первых» Данила Шестаков рассказал, что планируется в рамках проекта собрать не менее пяти тонн мусора, который будет утилизирован и направлен на переработку. Мусор будут убирать на шести участках по маршруту сплава от поселка Прогресс до поселка Еква. В нем примут участие около 300 волонтеров. Стартует акция 23 августа.