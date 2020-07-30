На Урале за сутки было выписано из больниц после лечения COVID-19 еще 740 человек

В России за прошедшие сутки было подтверждено более 5,5 тысяч случаев заболевания коронавирусом. Всего инфекция за время пандемии была выявлена более чем у 843 тысяч человек. Количество летальных случаев в стране увеличилось до 13,8 тысяч человек, из них за сутки скончались 129 пациентов. Количество новых выписанных пациентов составило более 9,3 тысяч человек, а всего вылечились более 629 тысяч человек.