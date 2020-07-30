Свердловчан предупредили о сильных ливнях, граде и шквалистом ветре

В ведомстве отметили, что сильнее всего непогода будет ощущаться на севере области и в горных районах.

Уральцам не рекомендуют выходить на улицы, а также закрывать форточки и окна. Жителям частных домов советуют проверить ливневые стоки, дренажи, а также закрепить все хлипкие конструкции. Если ливень застанет в транспорте, лучше переждать дождь и не пытаться проехать через затопленные участки.