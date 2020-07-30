В Нижнем Тагиле еще у девяти жителей города подтвердили коронавирус

В Свердловской области число заболевших коронавирусом превысило 20,3 тысячи человек, из них за сутки было подтверждено 215 случаев. Кроме того, отмечается, что из больниц выписано по выздоровлению 740 человек, а всего выздоровевших насчитывается более 16,3 тысяч.