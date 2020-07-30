В Нижнем Тагиле еще у девяти жителей города подтвердили коронавирус
Сегодня, 12:55Здоровье и экологияФото: pixabay.com
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За минувшие сутки в Нижнем Тагиле было подтверждено еще девять случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб региона.
Сюжеты: Нижний Тагил
В общей сложности инфекция подтверждена за время пандемии у 1115 граждан.
В Свердловской области число заболевших коронавирусом превысило 20,3 тысячи человек, из них за сутки было подтверждено 215 случаев. Кроме того, отмечается, что из больниц выписано по выздоровлению 740 человек, а всего выздоровевших насчитывается более 16,3 тысяч.
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