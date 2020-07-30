В Нижнем Тагиле проверят качество воды в скважинах и колодцах

Заявки от потенциальных исполнителей принимаются до 27 августа 2020 года. Кроме того, забор проб, а также доставку результатов осуществляет исполнитель.

Ранее жители Нижнего Тагила пожаловались на ненадлежащее качество воды. Общественники провели забор проб, обратившись в Роспотребнадзор. В результате в отношении МУП «НТТС» и ООО «Водоканал-НТ» были составлены протоколы из-за превышения содержания марганца в холодной и горячей воде, а также ее несоответствия по цветности и температуре. Тагилстроевский районный суд привлек МУП «НТТС» к ответственности за нарушения и назначил штраф в размере 23 тысяч рублей.