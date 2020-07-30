В Нижнем Тагиле проверят качество воды в скважинах и колодцах
Мэрия Нижнего Тагила объявила аукцион по поиску подрядчика, который проведет лабораторные исследования воды в источниках нецентрализованного водоснабжения. Стоимость контракта — 707 тысяч рублей.
Согласно техническому заданию, необходимо проверить воду в 168 источниках на запах, мутность, цветность, жесткость, нитраты, марганец, кремний, а также другие показатели.
Заявки от потенциальных исполнителей принимаются до 27 августа 2020 года. Кроме того, забор проб, а также доставку результатов осуществляет исполнитель.
Услуги должны быть оказаны за период с 1 октября по 15 ноября 2020 года.
Ранее жители Нижнего Тагила пожаловались на ненадлежащее качество воды. Общественники провели забор проб, обратившись в Роспотребнадзор. В результате в отношении МУП «НТТС» и ООО «Водоканал-НТ» были составлены протоколы из-за превышения содержания марганца в холодной и горячей воде, а также ее несоответствия по цветности и температуре. Тагилстроевский районный суд привлек МУП «НТТС» к ответственности за нарушения и назначил штраф в размере 23 тысяч рублей.