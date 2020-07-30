В Свердловской области вновь зафиксировано больше 10 летальных случаев коронавируса

В регионе за сутки было подтверждено еще 215 новых случаев заболевания коронавирусом, а в общей сложности число зараженных превысило 20,3 тысячи человек. Также из больниц было выписано 740 человек после лечения заболевания, а всего выздоровели более 16,3 тысяч человек.