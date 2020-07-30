В Свердловской области вновь зафиксировано больше 10 летальных случаев коронавируса
Сегодня, 12:50Здоровье и экологияФото: 1Mediainvest.ru
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За минувшие сутки в Свердловской области было подтверждено еще 13 новых летальных случаев заболевания коронавирусом, сообщает оперативный штаб региона.
Сюжеты: Коронавирус
В общей сложности число скончавшихся достигло 264 человека.
В регионе за сутки было подтверждено еще 215 новых случаев заболевания коронавирусом, а в общей сложности число зараженных превысило 20,3 тысячи человек. Также из больниц было выписано 740 человек после лечения заболевания, а всего выздоровели более 16,3 тысяч человек.
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