В Свердловской области возобновят сезонную вакцинацию граждан
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил возобновить прививочную кампанию для борьбы с сезонными инфекционными болезнями в регионе, сообщает департамент информполитики региона.
Он отметил, что текущая обстановка с коронавирусом требует более внимательного отношения к вакцинации.
Сейчас мы с вами боремся с моноинфекцией. Но когда произойдут наложения коронавируса на другие, сезонные, инфекции, по оценкам врачебного сообщества, это отягчит течения заболеваний. К вакцинации от гриппа и ОРВИ нужно отнестись более чем серьезно, сказал Куйвашев.
Отмечается, что вся нужная вакцина поступает в регион в нужном объеме. По данным свердловского оперштаба, планируется поставить прививки более 2,3 миллионам человек, у которых нет противопоказаний.
Напомним, из-за пандемии коронавируса в больницах были прекращены плановые приемы пациентов, а также вакцинация. Однако на данный момент осуществляется возобновление деятельности медучреждений. Так, в детских поликлиниках вакцинация уже была возобновлена. Кроме того, три перепрофилированные больницы Екатеринбурга возвращаются к привычному режиму работы.