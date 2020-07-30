В Свердловской области возобновят сезонную вакцинацию граждан

Он отметил, что текущая обстановка с коронавирусом требует более внимательного отношения к вакцинации.

Сейчас мы с вами боремся с моноинфекцией. Но когда произойдут наложения коронавируса на другие, сезонные, инфекции, по оценкам врачебного сообщества, это отягчит течения заболеваний. К вакцинации от гриппа и ОРВИ нужно отнестись более чем серьезно, сказал Куйвашев.

Отмечается, что вся нужная вакцина поступает в регион в нужном объеме. По данным свердловского оперштаба, планируется поставить прививки более 2,3 миллионам человек, у которых нет противопоказаний.