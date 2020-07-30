Заксобрание Свердловской области готовится лишить Екатеринбург собственной медицины

Сам проект закона опубликован на сайте регионального заксобрания. Предполагается, что он будет рассмотрен парламентариями на заседании 4 августа.

Ранее стало известно, что с 1 января 2021 года 23 больницы Екатеринбурга перейдут в управление областного минздрава. Разговоры об этом идут уже с начала года, а ситуация с коронавирусной инфекцией ускорила данный процесс. На этой неделе в отставку был отправлен региональный министр здравоохранения Андрей Цветков, а на его место назначен бывший главный врач екатеринбургской ДГКб № 9 Андрей Карлов.