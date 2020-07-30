Заксобрание Свердловской области готовится лишить Екатеринбург собственной медицины
Свердловское заксобрание готовится принять законопроект, который лишит Екатеринбург собственной медицины и позволит передать ее в ведение областного минздрава, пишет Ура.ру.
В частности, планируется рассмотреть вопрос о признании утратившим силу закона «О наделении органов местного самоуправления муниципального образования „город Екатеринбург“ государственными полномочиями Свердловской области по организации оказания медицинской помощи».
Сам проект закона опубликован на сайте регионального заксобрания. Предполагается, что он будет рассмотрен парламентариями на заседании 4 августа.
Ранее стало известно, что с 1 января 2021 года 23 больницы Екатеринбурга перейдут в управление областного минздрава. Разговоры об этом идут уже с начала года, а ситуация с коронавирусной инфекцией ускорила данный процесс. На этой неделе в отставку был отправлен региональный министр здравоохранения Андрей Цветков, а на его место назначен бывший главный врач екатеринбургской ДГКб № 9 Андрей Карлов.