Добычей золота в свердловском селе займется загрязняющий реки «Полиметалл»

Возможно, что опасения жителей по поводу пропажи воды не беспочвенны. Подобная ситуация произошла в деревне Верхотурка под Верхней Пышмой. Там при подготовке месторождения золота к промышленной эксплуатации был поврежден водный горизонт, из-за чего у жителей из скважен пропала питьевая вода. Проблема водоснабжения не решена до сих пор, а местные власти вынуждены поставлять в населенный пункт питьевую воду. Стоит отметить, что разработкой карьера в этой местности занималось ООО «Среднеуральское поисковое бюро», владельцем которого с 2011 по 2014 годы, по данным сервиса СПАРК, являлось АО «Золото Северного Урала» — дочернее предприятие «Полиметалла». Именно в это время велась разработка проекта отработки Верхотурского месторождения.