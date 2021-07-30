Глава комитета по здравоохранению подтвердил смерть от COVID-19 у привитых россиян

Как отметил Дмитрий Лисовец, у всех погибших были тяжелые патологии, онкология и сердечно-сосудистые болезни. Также он отметил, что риск заболеть и быть госпитализированным после вакцинации снижается более чем в 20 раз.
Однако Лисовец не уточнил, сколько именно человек скончалось, а также каким препаратами они вакцинировались, пишет РБК.
Ранее власти не подтверждали смерть от коронавируса у привитых людей.
Напомним, что главный эпидемиолог Екатеринбурга Александр Харитонов рассказал о том, можно ли умереть от прививки коронавируса.