Глава комитета по здравоохранению подтвердил смерть от COVID-19 у привитых россиян

Глава комитета по здравоохранению подтвердил смерть от COVID-19 у привитых россиян
Глава комитета по здравоохранению подтвердил смерть от COVID-19 у привитых россиян
Сегодня, 12:56Здоровье и экологияФото: 1МI
Глава комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец подтвердил, что в Петербурге пациенты умирали от коронавируса, несмотря на то, что полностью привились.

Как отметил Дмитрий Лисовец, у всех погибших были тяжелые патологии, онкология и сердечно-сосудистые болезни. Также он отметил, что риск заболеть и быть госпитализированным после вакцинации снижается более чем в 20 раз.

Однако Лисовец не уточнил, сколько именно человек скончалось, а также каким препаратами они вакцинировались, пишет РБК.

Ранее власти не подтверждали смерть от коронавируса у привитых людей.

Напомним, что главный эпидемиолог Екатеринбурга Александр Харитонов рассказал о том, можно ли умереть от прививки коронавируса.

Сюжеты:
Коронавирус
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