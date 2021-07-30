Глава комитета по здравоохранению подтвердил смерть от COVID-19 у привитых россиян

Глава комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец подтвердил, что в Петербурге пациенты умирали от коронавируса, несмотря на то, что полностью привились.

Как отметил Дмитрий Лисовец, у всех погибших были тяжелые патологии, онкология и сердечно-сосудистые болезни. Также он отметил, что риск заболеть и быть госпитализированным после вакцинации снижается более чем в 20 раз. Однако Лисовец не уточнил, сколько именно человек скончалось, а также каким препаратами они вакцинировались, пишет РБК. Ранее власти не подтверждали смерть от коронавируса у привитых людей. Напомним, что главный эпидемиолог Екатеринбурга Александр Харитонов рассказал о том, можно ли умереть от прививки коронавируса. Можно ли умереть после прививки от коронавируса? Отвечает уральский эпидемиолог

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter