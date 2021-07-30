Глава Минздрава Свердловской области поддержал главврача 40-й больницы

После выступления Прудкова на заседании Общественной палаты московский адвокат написала в полицию заявление, чтобы на врача завели уголовные дела.
Главврач выступил с предложением ввести оказание плановой медицинской помощи только для тех, кто вакцинировался от COVID-19.
Андрей Карлов отметил, что заявление про дискриминацию непривитых само по себе ошибочное, но посыл врача правильный.
Александр Прудков — очень опытный руководитель. Он думает, что говорит, всегда. Здесь его либо как-то перефразировали, либо неправильно поняли, сказал министр.
Также министр отметил, что прививка не дает гарантии, что человек не заразится коронавирусом.
Напомним, что губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев вступился за главного врача ГКБ № 40 Александра Прудкова, которого московский юрист Елена Чекан обвинила в дискриминации непривитых граждан от COVID-19.