Глава Минздрава Свердловской области поддержал главврача 40-й больницы

Глава Минздрава Свердловской области поддержал главврача 40-й больницы
Глава Минздрава Свердловской области поддержал главврача 40-й больницы
Сегодня, 19:47Здоровье и экологияФото: 1МI
Глава Минздрава Свердловской области Андрей Карлов поддержал своего коллегу – главврача больницы № 40 Александра Прудкова, который ранее высказался о дискриминации непривитых.

После выступления Прудкова на заседании Общественной палаты московский адвокат написала в полицию заявление, чтобы на врача завели уголовные дела.

Главврач выступил с предложением ввести оказание плановой медицинской помощи только для тех, кто вакцинировался от COVID-19.

Андрей Карлов отметил, что заявление про дискриминацию непривитых само по себе ошибочное, но посыл врача правильный.

Александр Прудков — очень опытный руководитель. Он думает, что говорит, всегда. Здесь его либо как-то перефразировали, либо неправильно поняли, сказал министр.

Также министр отметил, что прививка не дает гарантии, что человек не заразится коронавирусом.

Напомним, что губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев вступился за главного врача ГКБ № 40 Александра Прудкова, которого московский юрист Елена Чекан обвинила в дискриминации непривитых граждан от COVID-19.

Сюжеты:
Коронавирус
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