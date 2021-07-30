Новый рекорд по суточной заболеваемости COVID-19 установлен в Свердловской области

На Среднем Урале зарегистрировано 507 новых случаев заболевания COVID-19

Больше всего случаев диагностировано в Екатеринбурге — 137. Также инфекция лабораторно подтверждена у жителей Алапаевска, Арамильского, Артемовского, Артинского, Асбеста, Байкаловского района, Березовского, Белоярского городского округа, Бисерти, Богдановича, Верхнего Дуброво, Верхней Пышмы, Верхней Салды, Верхотурья, Горноуральского городского округа, Дегтярска, Ивделя, Ирбитского района, Каменска-Уральского и Каменского района, Камышлова и Камышловского района, Карпинска, Качканара, Кировграда, Краснотурьинска, Красноуральска, Красноуфимска и Красноуфимского района, Кушвы, Нижнего Тагила, Нижней Салды, Нижней Туры, Нижнесергинского района, Новой Ляли, Первоуральска, Полевского, Пышминского городского округа, Ревды, Режа, Рефтинского городского округа, ЗАТО Свободный, Североуральска, Серова, Среднеуральска, Сосьвы, Староуткинск, Сухого Лога, Тавдинского, Талицкого и Шалинского городских округов.