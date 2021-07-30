Новый рекорд по суточной заболеваемости COVID-19 установлен в Свердловской области

Больше всего случаев диагностировано в Екатеринбурге — 137. Также инфекция лабораторно подтверждена у жителей Алапаевска, Арамильского, Артемовского, Артинского, Асбеста, Байкаловского района, Березовского, Белоярского городского округа, Бисерти, Богдановича, Верхнего Дуброво, Верхней Пышмы, Верхней Салды, Верхотурья, Горноуральского городского округа, Дегтярска, Ивделя, Ирбитского района, Каменска-Уральского и Каменского района, Камышлова и Камышловского района, Карпинска, Качканара, Кировграда, Краснотурьинска, Красноуральска, Красноуфимска и Красноуфимского района, Кушвы, Нижнего Тагила, Нижней Салды, Нижней Туры, Нижнесергинского района, Новой Ляли, Первоуральска, Полевского, Пышминского городского округа, Ревды, Режа, Рефтинского городского округа, ЗАТО Свободный, Североуральска, Серова, Среднеуральска, Сосьвы, Староуткинск, Сухого Лога, Тавдинского, Талицкого и Шалинского городских округов.
Отмечается, что 820 пациентов находятся в тяжелом состоянии, 496 из них — в реанимационных отделениях, а 390 подключены к аппаратам ИВЛ.
В общей сложности на Среднем Урале заболели 106 909 жителей.
В России за сутки зафиксировано 23 564 случая коронавируса в 85 регионах страны.
Всего от инфекции скончались 4 335 свердловчан.
В России общее число летальных случаев достигло 157 711 человек, из них 794 случая зафиксировано в период с 29 по 30 июля.
В Свердловской области за прошедшие сутки из больниц выписано 468 человек, всего выздоровело 99 376 пациентов.
По стране за сутки из медучреждений выписано 20 485 человек. В общей сложности вылечились 5 588 848 жителей страны.
Напомним, прежний суточный рекорд по заболеваемости коронавирусом был установлен накануне — в четверг 29 июля. Оперштаб сообщал о 499 новых случаях заражения.