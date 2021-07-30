Оказание помощи по эндопротезированию приостановит госпиталь Тетюхина в Нижнем Тагиле

Будет ли это прекращение временным приостановлением нашей деятельности или полной остановкой покажет время, сообщили в пресс-службе.
Также больница направила обращение к губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву. В нем говорится, что на 2021 год в госпитале предусмотрено 678 эндопротезирований коленного сустава. Однако фактическая потребность составила 702 госпитализации. Заявку на увеличение годового задания направили в Минздрав Свердловской области. Она находится на рассмотрении.
В связи с этим, ввиду отсутствия задания, с 1 августа будет прекращена помощь пациентам.
Также медики выразили просьбу о рассмотрении заявки, чтобы не приостанавливать деятельность.
Напомним, 2 марта 2021 года сообщалось о том, что медики госпиталя в Нижнем Тагиле уже обращались к Евгению Куйвашеву с просьбой обеспечить учреждение квотами. В правительстве региона заявили, что клинике оказываются все возможные меры поддержки, например, оплачивают лечение по ОМС, несмотря на то, что госпиталь платный. Однако выделение квот из-за смены подхода в 2019 году должно решаться на федеральном уровне, так как в компетенцию Минздрава Свердловской области это не входит. Кроме того, госпиталь снабжался региональными квотами ранее, но с 2019 года финансирование высокотехнологичной помощи осуществляется только по федеральным программам.