Оказание помощи по эндопротезированию приостановит госпиталь Тетюхина в Нижнем Тагиле

Оказание медицинской помощи по эндопротезированию в госпитале имени Тетюхина в Нижнем Тагиле будет приостановлено с 1 августа 2021 года. Об этом сообщили в пресс-службе госпиталя.

Будет ли это прекращение временным приостановлением нашей деятельности или полной остановкой покажет время, сообщили в пресс-службе. Также больница направила обращение к губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву. В нем говорится, что на 2021 год в госпитале предусмотрено 678 эндопротезирований коленного сустава. Однако фактическая потребность составила 702 госпитализации. Заявку на увеличение годового задания направили в Минздрав Свердловской области. Она находится на рассмотрении. В связи с этим, ввиду отсутствия задания, с 1 августа будет прекращена помощь пациентам. Также медики выразили просьбу о рассмотрении заявки, чтобы не приостанавливать деятельность. Напомним, 2 марта 2021 года сообщалось о том, что медики госпиталя в Нижнем Тагиле уже обращались к Евгению Куйвашеву с просьбой обеспечить учреждение квотами. В правительстве региона заявили, что клинике оказываются все возможные меры поддержки, например, оплачивают лечение по ОМС, несмотря на то, что госпиталь платный. Однако выделение квот из-за смены подхода в 2019 году должно решаться на федеральном уровне, так как в компетенцию Минздрава Свердловской области это не входит. Кроме того, госпиталь снабжался региональными квотами ранее, но с 2019 года финансирование высокотехнологичной помощи осуществляется только по федеральным программам. Проблемы квот госпиталя Тетюхина в Нижнем Тагиле может решить Минздрав РФ

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