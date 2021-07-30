Снова диоксид азота: замеры воздуха в Нижнем Тагиле 30 июля

30 июля при замерах воздух на привокзальной площади в Нижнем Тагиле показатели диоксида азота достигли рекордного показателя за текущую неделю — от 0,1 до 0,7. Вещество присутствует в воздухе Нижнего Тагила, но его концентрация при длительных замерах не превышает ПДК уже на протяжении нескольких дней.

Во время текущих замеров на привокзальной площади концентрат диоксида азота был от 0,1 до 0,7. Корреспондент TagilCity.ru произвел длительные — 20-минутные замеры пяти веществ-загрязнителей: диоксида серы, диоксида азота, синильной кислоты, формальдегида и сероводорода. Индекс диоксида азота были 0,1. Такой результат не является превышением нормы ПДК 0,2 мг/м3. Результаты замеров диоксида азота продолжают варьироваться от 0,1 до 0,7 уже порядка недели. Диоксид азота — это желто-бурый газ с едким запахом, блокирующим дыхательные пути. В холодной среде не имеет цвета. Вещество оказывает негативное влияние на организм человека. В основном подвергаются опасности органы дыхательной системы, начиная от легкого раздражения слизистых и заканчивая отеком легких. Также происходит изменение состава крови, уменьшается содержание гемоглобина. Фото: tagilcity.ru Каждый день редакцией TagilCity.ru проводятся прямые эфиры в Instagram, в которых транслируются замеры воздуха в Нижнем Тагиле. Информация о состоянии атмосферы получена на основании инструментальных замеров газоанализатором «Геолан-1П». Указанные сведения не являются официальными и могут отличаться от замеров, опубликованных уполномоченным государственным органом. Для получения официальной информации о состоянии окружающей среды редакция «TagilCity» рекомендует направлять соответствующие запросы в Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора.

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