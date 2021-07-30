Снова диоксид азота: замеры воздуха в Нижнем Тагиле 30 июля

Во время текущих замеров на привокзальной площади концентрат диоксида азота был от 0,1 до 0,7. Корреспондент TagilCity.ru произвел длительные — 20-минутные замеры пяти веществ-загрязнителей: диоксида серы, диоксида азота, синильной кислоты, формальдегида и сероводорода. Индекс диоксида азота были 0,1. Такой результат не является превышением нормы ПДК 0,2 мг/м3.
Результаты замеров диоксида азота продолжают варьироваться от 0,1 до 0,7 уже порядка недели. Диоксид азота — это желто-бурый газ с едким запахом, блокирующим дыхательные пути. В холодной среде не имеет цвета. Вещество оказывает негативное влияние на организм человека. В основном подвергаются опасности органы дыхательной системы, начиная от легкого раздражения слизистых и заканчивая отеком легких. Также происходит изменение состава крови, уменьшается содержание гемоглобина.
Каждый день редакцией TagilCity.ru проводятся прямые эфиры в Instagram, в которых транслируются замеры воздуха в Нижнем Тагиле.
Информация о состоянии атмосферы получена на основании инструментальных замеров газоанализатором «Геолан-1П». Указанные сведения не являются официальными и могут отличаться от замеров, опубликованных уполномоченным государственным органом. Для получения официальной информации о состоянии окружающей среды редакция «TagilCity» рекомендует направлять соответствующие запросы в Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора.