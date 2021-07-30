Уральский эпидемиолог заявил: «смерть – это не самый страшный исход COVID-19»

Согласно оценкам специалистов, молодые люди в возрасте от 16 до 30 лет, которые переболели COVID-19, но им не требовалась госпитализация, сталкиваются с тем, что в течение полугода после выздоровления они испытывают усталость, недостаток энергии, трудности с концентрацией внимания и проблемы с памятью, пишет Е1.