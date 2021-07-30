Уральский эпидемиолог заявил: «смерть – это не самый страшный исход COVID-19»

С начала пандемии акценты делались на риски тяжелого заболевания, при котором возникает нехватка кислорода, что в свою очередь приводило к смерти.
Специалист отмечает, что смерть – это не самый страшный исход коронавируса. Необходимо приложить немало усилий, чтобы прекратить распространение вируса.
По мнению эксперта, существует три стадии болезни:
Даже перенеся коронавирус в лёгкой форме, многие пациенты сталкиваются с такими проблемами, как небольшая неэффективность при выполнении задач, требующих рассуждений, анализа, планирования.
Согласно оценкам специалистов, молодые люди в возрасте от 16 до 30 лет, которые переболели COVID-19, но им не требовалась госпитализация, сталкиваются с тем, что в течение полугода после выздоровления они испытывают усталость, недостаток энергии, трудности с концентрацией внимания и проблемы с памятью, пишет Е1.
Коронавирус оказывает серьезное влияние нервную систему, сердечно-сосудистую систему и разные органы. При коронавирусе может пострадать практически каждый орган.
Александр Соловьев сообщил, что люди недооценивают COVID-19 и его последствия.
Напомним, что глава комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец подтвердил, что в Петербурге пациенты умирали от коронавируса, несмотря на то, что полностью привились.