Уральский эпидемиолог заявил: «смерть – это не самый страшный исход COVID-19»

Уральский эпидемиолог заявил: «смерть – это не самый страшный исход COVID-19»
Уральский эпидемиолог заявил: «смерть – это не самый страшный исход COVID-19»
Сегодня, 14:22Здоровье и экологияФото: 1МI
Уральский врач, эксперт лабораторной диагностики Александр Соловьев рассказал о последствиях коронавируса у переболевших пациентов.

С начала пандемии акценты делались на риски тяжелого заболевания, при котором возникает нехватка кислорода, что в свою очередь приводило к смерти.

Специалист отмечает, что смерть – это не самый страшный исход коронавируса. Необходимо приложить немало усилий, чтобы прекратить распространение вируса.

По мнению эксперта, существует три стадии болезни:

  1. Острый ковид — до четырех недель;
  2. Продолжающийся симптоматический ковид — до двенадцати недель;
  3. Стойкий постковидный синдром — более двенадцати недель.

Даже перенеся коронавирус в лёгкой форме, многие пациенты сталкиваются с такими проблемами, как небольшая неэффективность при выполнении задач, требующих рассуждений, анализа, планирования.

Согласно оценкам специалистов, молодые люди в возрасте от 16 до 30 лет, которые переболели COVID-19, но им не требовалась госпитализация, сталкиваются с тем, что в течение полугода после выздоровления они испытывают усталость, недостаток энергии, трудности с концентрацией внимания и проблемы с памятью, пишет Е1.

Коронавирус оказывает серьезное влияние нервную систему, сердечно-сосудистую систему и разные органы. При коронавирусе может пострадать практически каждый орган.

Александр Соловьев сообщил, что люди недооценивают COVID-19 и его последствия.

Напомним, что глава комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец подтвердил, что в Петербурге пациенты умирали от коронавируса, несмотря на то, что полностью привились.

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Коронавирус
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