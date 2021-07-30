В 2,3 раза возросла нагрузка на «скорую» помощь на Урале

В 2,3 раза возросла нагрузка на «скорую» помощь на Урале
В 2,3 раза возросла нагрузка на «скорую» помощь на Урале
Сегодня, 18:40Здоровье и экологияФото: 1mediainvest.ru
В Свердловской области выросла нагрузка на «скорую» помощь. В сутки операторам приходится обрабатывать до трех тысяч вызовов.

В связи с ростом числа инфицированных коронавирусной инфекцией, возросла нагрузка на вызовы «скорой» помощи на Урале, сообщает Е1. При обычной нагрузке на пульт «скорой» ежедневно поступают 1200–1300 вызов. В последние дни июля таких вызовов стало порядка 3-х тысяч. К пациентам выезжали 1420 раз, в том числе 492 раза «скорая» выезжала к больным c COVID-19.

На пике, конечно, бывает, что люди ждут «скорую». Мы добавили бригады — взяли шоферов из больниц и поставили их на дежурства, а также фельдшеров,прокомментировал ситуацию министр Андрей Карлов.

В Минздраве Свердловской области напомнили, что есть вызовы технологичные, где должен быть врач, а есть те, где нужно осмотреть человека и довезти до госпиталя. В связи с этим уральских граждан просят соблюдать критерии, когда нужно звонить по номеру «03».

В случае пациентов с коронавирусом это: температура выше 38,5 °C более трех дней, нарушение дыхания и одышка в состоянии покоя, сопутствующие хронические заболевания и высокая температура.

Напомним, также в 20 раз увеличилась нагрузка на участковых терапевтов в городских поликлиниках Свердловской области из-за увеличения числа заразившихся ОРВИ и коронавирусной инфекцией.

Материалы по теме:
Свердловская областьскорая помощьскораяминздравнагрузка
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы