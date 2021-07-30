В 2,3 раза возросла нагрузка на «скорую» помощь на Урале

В Минздраве Свердловской области напомнили, что есть вызовы технологичные, где должен быть врач, а есть те, где нужно осмотреть человека и довезти до госпиталя. В связи с этим уральских граждан просят соблюдать критерии, когда нужно звонить по номеру «03».