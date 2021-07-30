В 2,3 раза возросла нагрузка на «скорую» помощь на Урале

В связи с ростом числа инфицированных коронавирусной инфекцией, возросла нагрузка на вызовы «скорой» помощи на Урале, сообщает Е1. При обычной нагрузке на пульт «скорой» ежедневно поступают 1200–1300 вызов. В последние дни июля таких вызовов стало порядка 3-х тысяч. К пациентам выезжали 1420 раз, в том числе 492 раза «скорая» выезжала к больным c COVID-19.
На пике, конечно, бывает, что люди ждут «скорую». Мы добавили бригады — взяли шоферов из больниц и поставили их на дежурства, а также фельдшеров,прокомментировал ситуацию министр Андрей Карлов.
В Минздраве Свердловской области напомнили, что есть вызовы технологичные, где должен быть врач, а есть те, где нужно осмотреть человека и довезти до госпиталя. В связи с этим уральских граждан просят соблюдать критерии, когда нужно звонить по номеру «03».
В случае пациентов с коронавирусом это: температура выше 38,5 °C более трех дней, нарушение дыхания и одышка в состоянии покоя, сопутствующие хронические заболевания и высокая температура.
Напомним, также в 20 раз увеличилась нагрузка на участковых терапевтов в городских поликлиниках Свердловской области из-за увеличения числа заразившихся ОРВИ и коронавирусной инфекцией.