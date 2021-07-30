Введение обязательной вакцинации для подростков возможно в Свердловской области

Министр здравоохранения Свердловской области Андрей Карлов сообщил, что, не смотря на то, что в регионе нет ни одного зарегистрированного летального случая от COVID-19 среди детей, введение обязательной вакцинации все равно возможно.

Также он допускает, что несовершеннолетних вакцинировать от COVID-19 начнут по всей стране, сообщает Е1. Я не исключаю, что контингент подростков 14–15 лет, возможно, будут прививать. Возможно. Точно не осенью,заявил Андрей Карлов. По его словам, это связано с серьезностью ситуации и тем, что подростки чаще встречаются все вместе. После этого они общаются со своими родственниками, которых могут заразить коронавирусом. Напомним, в УрГЭУ было разослано письмо, в котором говорится о том, что студентам без прививки от коронавируса с 1 сентября будет запрещено посещать занятия. Ректор учебного заведения сообщил о том, что по решению Минобрнауки РФ ВУЗы вправе самостоятельно принимать меры по обеспечению безопасности учебного процесса. В УрГЭУ Екатеринбурга объяснили недопуск к занятиям без прививки от коронавируса

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