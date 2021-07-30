Введение обязательной вакцинации для подростков возможно в Свердловской области

Также он допускает, что несовершеннолетних вакцинировать от COVID-19 начнут по всей стране, сообщает Е1.
Я не исключаю, что контингент подростков 14–15 лет, возможно, будут прививать. Возможно. Точно не осенью,заявил Андрей Карлов.
По его словам, это связано с серьезностью ситуации и тем, что подростки чаще встречаются все вместе. После этого они общаются со своими родственниками, которых могут заразить коронавирусом.
Напомним, в УрГЭУ было разослано письмо, в котором говорится о том, что студентам без прививки от коронавируса с 1 сентября будет запрещено посещать занятия. Ректор учебного заведения сообщил о том, что по решению Минобрнауки РФ ВУЗы вправе самостоятельно принимать меры по обеспечению безопасности учебного процесса.