Введение обязательной вакцинации для подростков возможно в Свердловской области

Введение обязательной вакцинации для подростков возможно в Свердловской области
Введение обязательной вакцинации для подростков возможно в Свердловской области
Сегодня, 20:50Здоровье и экологияФото: 1MI
Министр здравоохранения Свердловской области Андрей Карлов сообщил, что, не смотря на то, что в регионе нет ни одного зарегистрированного летального случая от COVID-19 среди детей, введение обязательной вакцинации все равно возможно.

Также он допускает, что несовершеннолетних вакцинировать от COVID-19 начнут по всей стране, сообщает Е1.

Я не исключаю, что контингент подростков 14–15 лет, возможно, будут прививать. Возможно. Точно не осенью,заявил Андрей Карлов.

По его словам, это связано с серьезностью ситуации и тем, что подростки чаще встречаются все вместе. После этого они общаются со своими родственниками, которых могут заразить коронавирусом.

Напомним, в УрГЭУ было разослано письмо, в котором говорится о том, что студентам без прививки от коронавируса с 1 сентября будет запрещено посещать занятия. Ректор учебного заведения сообщил о том, что по решению Минобрнауки РФ ВУЗы вправе самостоятельно принимать меры по обеспечению безопасности учебного процесса.

Сюжеты:
Вакцинация от коронавируса в Свердловской области
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