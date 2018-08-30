Покупатели смогут определить «серые» лекарства с помощью штрих-кода
В рамках реформы контрольно-надзорной деятельности планируется наносить специальные идентификационные знаки на упаковку лекарственного средства, сканирование которых позволит покупателю вычислить контрафактную продукцию.
С целью недопущения поставок лекарственных средств, имеющих признаки нарушения гражданского законодательства при нахождении в обороте в медицинские учреждения Свердловской области проводится эксперимент по маркировке и мониторингу лекарств с нанесением идентификационных знаков.
Данные мероприятия обусловлены постановлением Правительства РФ от 24.01.2017 №62, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
Планируется, что покупатели смогут отсканировать штрих-код в аптеке специальным сканером или смартфоном при покупке лекарства.
Подобная маркировка будет внедряться в рамках реформы контрольно-надзорной деятельности на основании федерального закона от 28.12.2017 № 425.
Начальник управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Свердловской области Андрей Курьяков совместно с сотрудниками прокуратур Ленинградской области и Санкт-Петербурга побывали в производственном и лабораторном комплексе ЗАО «БИОКАД». В ходе встречи обсуждались юридические и технологические методы борьбы с «серыми» лекарствами.