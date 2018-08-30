Покупатели смогут определить «серые» лекарства с помощью штрих-кода

С целью недопущения поставок лекарственных средств, имеющих признаки нарушения гражданского законодательства при нахождении в обороте в медицинские учреждения Свердловской области проводится эксперимент по маркировке и мониторингу лекарств с нанесением идентификационных знаков.

Данные мероприятия обусловлены постановлением Правительства РФ от 24.01.2017 №62, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Планируется, что покупатели смогут отсканировать штрих-код в аптеке специальным сканером или смартфоном при покупке лекарства.

Подобная маркировка будет внедряться в рамках реформы контрольно-надзорной деятельности на основании федерального закона от 28.12.2017 № 425.