В Екатеринбурге детсад закрыли из-за подозрения на менингит
Сегодня, 11:55Здоровье и экологияФото: 1Mediainvest.ru
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Детский сад № 443 в Екатеринбурге закрыли из-за подозрения на заболевание менингитом, пишет портал Е1.
Сюжеты: Екатеринбург
Как рассказали родители воспитанников, в детском саду зафиксировано несколько случаев заболевания менингитом. По их словам, вспышка произошла еще в середине лета, однако это замалчивали. 29 августа детский сад закрыли на санобработку.
В ДОУ информацию о заболевании не подтвердили. В департаменте образования Екатеринбурга сказали, что детсад закрыт на профилактические мероприятия.
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