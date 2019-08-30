Верхнюю Салду и пригород Нижнего Тагила засыпало градом
Сегодня, 14:37Здоровье и экологияФото: Группа в соцсети "Я люблю Нижний Тагил"
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Минувшей ночью в пригороде Нижнего Тагила, Верхней и Нижней Салде выпал град, об этом сообщили горожане в соцсетях.
Сюжеты: Нижний Тагил
По заявлению жителей Салды, мелкий град повредил пластиковые теплицы на приусадебных участках, а также нанес повреждения автомобилям. В Нижнем Тагиле некоторые жители Дзержинского района в соцсети сообщили, что минувшей ночью шел снег. В интернете появились фотографии пригорода Нижнего Тагила, где видно, что обочины дорог и садовые участки засыпаны мелким градом.
Я на Вагонке видел кучу снега, именно снега, а не града,написал житель Нижнего Тагила.
Напомним, вечером 29 августа в Нижнем Тагиле прошла сильная гроза, в результате были повреждены линии электропередач и произошло нарушение работы Черноисточинского гидроузла. В результате часть домов на ГГМ и Вагонке осталась без водоснабжения.
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