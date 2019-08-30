Верхнюю Салду и пригород Нижнего Тагила засыпало градом

По заявлению жителей Салды, мелкий град повредил пластиковые теплицы на приусадебных участках, а также нанес повреждения автомобилям. В Нижнем Тагиле некоторые жители Дзержинского района в соцсети сообщили, что минувшей ночью шел снег. В интернете появились фотографии пригорода Нижнего Тагила, где видно, что обочины дорог и садовые участки засыпаны мелким градом.

Я на Вагонке видел кучу снега, именно снега, а не града,написал житель Нижнего Тагила.