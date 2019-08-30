Свердловскстат опубликовал данные о зарплатах врачей
За первое полугодие в регионе, по данным Свердловскстата, средняя зарплата врачей и медработников с высшим образованием составила 74,4 тысячи рублей, сообщает Е1.
Среднемесячные доходы работников медицинских учреждений в столице Среднего Урала в первой половине текущего года достигли 78 тысяч рублей. Причем в федеральных учреждениях зарплаты выше — порядка 82,8 тысячи рублей.
Нижнетагильские врачи по статистике за январь–июнь 2019 года в среднем получают 74,6 тысячи рублей. Средний медицинский персонал в Свердловской области зарабатывает 37,7 тысячи (в Екатеринбурге этот показатель на уровне 43,6 тысячи рублей).
Младший медперсонал получает меньшие деньги — 35,9 тысячи рублей в регионе в среднем и 37,5 тысячи рублей в столице области.
Ранее в Нижнем Тагиле произошел инцидент с массовым увольнением хирургов сразу в двух больницах города из-за невысоких зарплат и чрезмерной нагрузки. Информация о происшествии дошла вплоть до Кремля, вызвав череду проверок в медучреждениях города. Главные врачи ЦГБ № 1 и ДГБ Олег Николаев и Сергей Овсянников были отстранены от работы до окончания проверок. После бесед с представителями специальной комиссии, а также обещаний выплаты дополнительных средств по итогам работы в течение лета большая часть тагильских хирургов, планировавших уволиться, приняла решение остаться работать. Министр здравоохранения Андрей Цветков из-за инцидента получил выговор от губернатора Евгения Куйвашева.