Свердловскстат опубликовал данные о зарплатах врачей

Нижнетагильские врачи по статистике за январь–июнь 2019 года в среднем получают 74,6 тысячи рублей. Средний медицинский персонал в Свердловской области зарабатывает 37,7 тысячи (в Екатеринбурге этот показатель на уровне 43,6 тысячи рублей).

Ранее в Нижнем Тагиле произошел инцидент с массовым увольнением хирургов сразу в двух больницах города из-за невысоких зарплат и чрезмерной нагрузки. Информация о происшествии дошла вплоть до Кремля, вызвав череду проверок в медучреждениях города. Главные врачи ЦГБ № 1 и ДГБ Олег Николаев и Сергей Овсянников были отстранены от работы до окончания проверок. После бесед с представителями специальной комиссии, а также обещаний выплаты дополнительных средств по итогам работы в течение лета большая часть тагильских хирургов, планировавших уволиться, приняла решение остаться работать. Министр здравоохранения Андрей Цветков из-за инцидента получил выговор от губернатора Евгения Куйвашева.