Министерство просвещения: «Учителям можно не прививаться от COVID-19»

Глава департамента государственной политики и управления в сфере общего образования Евгений Семченко в эфире радио «Комсомольская правда» сообщил, что учителям необязательно будет ставить прививки от коронавирусной инфекции.

Никого принуждать не будут. Каждый учитель будет сам для себя решать, ставить вакцину или нет, рассказал Евгений Семченко. Семченко отметил, что несмотря не введенный в связи с пандемией режим плавающего расписания, руководители образовательных учреждений не должны ставить в расписание уроки раньше 8.00 утра. Ранее Управление Роспотребнадзора Свердловской области запретило проводить в школах родительские собрания. Глава Управления Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что занятия в учебных заведениях будут проходить в обычном режиме, но родителей в школу пускать не будут. На Урале из-за коронавируса запретили проводить родительские собрания

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