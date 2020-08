В Нижнем Тагиле 27 и 28 августа прошла экологическая акция «Не словом, а делом», организованная РООСО «Экоправо» и РООСО «Чистый Урал» совместно с ГКУ СО «Нижнетагильское лесничество», сообщается в группе «Чистый Урал» во «Вконтакте».

В рамках данной акции […] очистили Мыс Черноисточинского водохранилища и ликвидировали свалку рядом с «Ермаково-городище» в общей сложности было собрано более 70 мешков мусора. Огромное спасибо всем, кто откликнулся на нашу просьбу! сообщается в группе. Экологический субботник Photo: группа "Чистый Урал" во "Вконтакте" Ранее эколог и общественник Андрей Волегов рассказывал, что подобные мероприятия организовываются ежегодно. По его словам, люди охотно собираются в природных местах. А после завершения уборки весь мусор вывозит региональный оператор.

