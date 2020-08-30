В начале недели в Свердловской области ожидается теплая и дождливая погода

В начале недели в Свердловской области ожидается теплая и дождливая погода

Сегодня, 20:13Здоровье и экологияФото: 1Mediainvest.ru
Первого и второго сентября ожидается теплая погода в Свердловской области, местами пройдут дожди, согласно прогнозу, размещенному на сайте ФГБУ «Уральское УГМС»

31 августа в Свердловской области местами ожидаются дожди и грозы, температура воздуха прогреется до 17-22 градусов, ветер западный, до 13 метров в секунду.

Первого сентября потеплеет. Воздух прогреется до 23-28 градусов. Сильные осадки ожидают только север области, в остальных районах небольшие дожди. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду, возможны порывы до 14 метров в секунду.

На второе сентября небольшие дожди ожидаются уже почти по всей Свердловской области, местами с прояснениями. Температура воздуха до 24 градусов, на севере 12-17 градусов. Ветер западный до 10 метров в секунду, порывы до 14 метров в секунду.

Недавно сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова объяснила, чем обусловлена теплая погода на Урале в конце августа. Она считает, что потепления связано с поступлением теплого воздуха из Центральной части азиатского континента.

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