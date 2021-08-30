Диоксид азота: замеры воздуха в Нижнем Тагиле 30 августа

В понедельник 30 августа замеры воздуха производились у железнодорожного вокала в Нижнем Тагиле в 10:20. По итогам 2-минутных замеров показатели диоксида азота были 0,4 мг/м3.

В прямом эфире Instagram были произведены 2-минутные замеры диоксида азота, диоксида серы, сероводорода, синильной кислоты и формальдегида при температуре воздуха +13 градусов и северо-западном ветре со скоростью три метра в секунду. Завершив прямой эфир, корреспондент TagilCity.ru сделал 20-минутные замеры пяти веществ-загрязнителей, уровень диоксида был 0,1 мг/м3. Такой результат не является превышением ПДК — 0,2 мг/м3. Фото: tagilcity.ru Каждый день редакцией TagilCity.ru проводятся прямые эфиры в Instagram, в которых транслируются замеры воздуха в Нижнем Тагиле. Информация о состоянии атмосферы получена на основании инструментальных замеров газоанализатором «Геолан-1П». Указанные сведения не являются официальными и могут отличаться от замеров, опубликованных уполномоченным государственным органом. Для получения официальной информации о состоянии окружающей среды редакция «TagilCity» рекомендует направлять соответствующие запросы в Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора. Диоксид азота, борьба со свалками и рыбья смерть. Эко-итоги в Нижнем Тагиле

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