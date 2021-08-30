До +25 градусов потеплеет в Нижнем Тагиле в начале сентября

До +25 градусов потеплеет в Нижнем Тагиле в начале сентября
До +25 градусов потеплеет в Нижнем Тагиле в начале сентября
Сегодня, 13:37Здоровье и экологияФото: 1MI
Потепление до +25 градусов прогнозируют синоптики в четверг, 2 сентября. Прогноз опубликован на сайте Гисметео.

В последний день лета, 31 августа, ожидается небольшой дождь и +12 градусов, ночью столбики термометров опустятся до +5 градусов. Ветер северо-западный до двух метров в секунду.

1 сентября, в среду, днем будет +17 градусов, осадков не ожидается. Ночью по прогнозу похолодает до +4 градусов. Ветер сменится на южный, до девяти метров в секунду.

В четверг, 2 сентября, днем потеплеет до +25 градусов и также будет малооблачно. Ветер южный до 14 метров в секунду.

Напомним, в начале сентября на севере Свердловской области ожидается первый снег.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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