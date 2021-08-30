Качественная медицинская помощь рядом. Новый диализный центр открылся в Нижнем Тагиле

Общее число пациентов получающих диализ в двух действующих центрах ООО «УМЦ» Нижнего Тагила порядка 200 человек. Еще десять лет назад статистика по России была страшная — из 25 пациентов, которым требовался диализ, получал процедуру только один — для остальных просто не было аппаратов. Сейчас ситуация в корне изменилась как в России в целом, так и в Нижнем Тагиле,сообщила Елена Миронова.