Качественная медицинская помощь рядом. Новый диализный центр открылся в Нижнем Тагиле

Для чего же нужен диализ? С помощью этой процедуры из организма удаляются продукты обмена веществ и жидкости, которые почки, в силу заболевания, не могут удалить самостоятельно. Кроме того, диализ поддерживает баланс организма путем корректировки уровней различных токсических веществ в крови. Без диализа пациенты с хронической почечной недостаточностью (ХПН) подвержены смертельному риску от скопления токсинов в организме.
Процедуру диализа необходимо проводить регулярно — три раза в неделю по четыре часа. Поэтому для пациентов является важным доступность и близость качественной медицинской помощи. Новый центр находится в территориальной доступности для жителей Гальянки, а также других городов — Невьянска и Кировграда.
Пациенты, которые проходят процедуру гемодиализа, имеют серьезные заболевания и не всегда способны физически преодолевать даже небольшие расстояния. Время, которое тратилось на дорогу, они могут посвятить семье, детям, внукам,рассказала TagilCity.ru директор ООО «УМЦ» Елена Миронова.
Также, по ее словам, обеспечение территориальной доступности оказания медицинской помощи становится особенно актуально в эпидемиологически неблагоприятные периоды, когда необходимо минимизировать социальные контакты.
Общее число пациентов получающих диализ в двух действующих центрах ООО «УМЦ» Нижнего Тагила порядка 200 человек. Еще десять лет назад статистика по России была страшная — из 25 пациентов, которым требовался диализ, получал процедуру только один — для остальных просто не было аппаратов. Сейчас ситуация в корне изменилась как в России в целом, так и в Нижнем Тагиле,сообщила Елена Миронова.
Отличие данного диализного центра от действующих — это возможность получения медицинских услуг не только в области диализа и нефрологии, но также и по направлениям: кардиология, эндокринология, диетология, УЗИ функциональная диагностика. То есть пациентам не придется проводить долгое время в поликлинике, чтобы попасть к узким специалистам.
Также в центрах работают психологи, так как часто пациенты попадают на диализ через реанимацию, и это ставится сильнейшим шоком для них и их родственников. Необходимо принять данное состояние, осознать, что данная процедура пожизненная и придется полностью изменить образ жизни, найти опору в жизни, не впасть в депрессию,отметила Елена Миронова.
Новый центр имеет 14 диализных мест, в том числе выделенный зал для пациентов с гемоконтактными инфекциями. Максимальная мощность данного центра — 84 пациента. Создано 12 рабочих мест. Центр соответствует всем европейским стандартам оказания диализной помощи и оснащен современным оборудованием:
В диализных клиниках «УМЦ» используется современная медицинская аналитическая система с функцией ввода информации через планшет (TGS), которая позволяет в режиме реального времени следить за состоянием каждого пациента во время процедуры. А для пользователей смартфонов есть специальное приложение De Care (личный кабинет), где отражены все медицинские показатели, результаты анализов, протоколы процедуры. С помощью приложения пациент владеет полной информацией о себе, контролирует свое состояние и ход лечения. В случае экстренной ситуации, медики смогут быстро получить всю информацию о пациенте.
Открытие нового диализного центра «УМЦ» состоялось в рамках национального проекта «Здравоохранение» при содействии правительства региона, которое поддерживает развитие частной медицины и интеграцию частных клиник в систему оказания высокотехнологичной медицинской помощи. Проблема обеспечения больных с хронической почечной недостаточностью медицинскими услугами на высоком уровне решается в рамках инвестиционного проекта совместно с Агентством по привлечению инвестиций Свердловской области.
Агентство оказывает поддержку в основном в поиске подходящих площадок для размещения медицинских учреждений, содействует прохождению административных процедур, чтобы центры могли больше сосредоточиться на медицинской составляющей проекта. Это действительно ускоряет реализацию проекта в целом, так как часть вопросов полностью или частично берет на себя Агентство, специалисты которого сопровождают проект при прохождении необходимых процедур,рассказала TagilCity.ru руководитель проектов АНО «АИСО» Вилена Петрищева.
Проект продолжает развиваться, и к 2022 году в Свердловской области при поддержке регионального Агентства появится еще пять диализных центров.
В проект планируется вложить 214,5 млн рублей, будет создано к 2022 году 70 рабочих мест. Пока все вложения и создание рабочих мест идут в рамках плана,сообщила Вилена Петрищева.
Рассматривается шесть площадок для размещения новых диализных центров в Богдановиче, Березовском, Полевском, Сысерти, селе Байкалово и Нижнем Тагиле. Основной задачей данных медучреждений является обеспечение пациентов, нуждающихся в гемодиализе, активной и полноценной жизнью.