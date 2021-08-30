Количество комаров-переносчиков лихорадки в России увеличится тёплой осенью

Соответствующее сообщение от Роспотребнадзора поступило 30 августа. Пока показатель заболеваемости лихорадкой Западного Нила остаётся на уровне среднемноголетних значений. Случаи выявления этой болезни после укуса насекомого выявлены на европейской территории страны, при этом 80% из них — в регионах Южного федерального округа.
По информации санврачей, рост количества комаров-переносчиков инфекции может быть спровоцирован обильными осадками и тёплой осенней погодой.
Учитывая сложившиеся благоприятные климатические условия в текущем году — обилие осадков, прогнозируемую на большей территории России, включая центральную часть, тёплую и затяжную осень, в осенний период может наблюдаться высокая численность переносчиков и сохраняться риск передачи возбудителя, сообщают в ведомстве.
Чтобы избежать укусов кровососущих, россиянам рекомендуют носить светлую защитную одежду, которая максимально будет скрывать открытые участки тела, при посещении лесопарковых зон, водоёмов. Также необходимо пользоваться различными репеллентами, в том числе и дома.
Напомним, жители Среднего Урала стали жаловаться на нашествие ос в своих домах. Ранее уральцы сообщали и о гигантских комарах, проникающих в их жилища.