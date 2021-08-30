Количество комаров-переносчиков лихорадки в России увеличится тёплой осенью

Соответствующее сообщение от Роспотребнадзора поступило 30 августа. Пока показатель заболеваемости лихорадкой Западного Нила остаётся на уровне среднемноголетних значений. Случаи выявления этой болезни после укуса насекомого выявлены на европейской территории страны, при этом 80% из них — в регионах Южного федерального округа.