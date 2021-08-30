Нейрохирургический корпус снова принимает профильных пациентов в Екатеринбурге

В ГКБ № 40 Екатеринбурга снова будут принимать пациентов неврологи и нейрохирурги с 30 августа. Ранее корпус был перепрофилирован под больных коронавирусом.

После выписки пациентов с COVID-19 корпус был продезинфицирован. Теперь пациентов будут принимать не только в поликлинике, но и в стационаре. Тех, кто ранее был записан на госпитализацию или консультацию, обзванивают врачи, чтобы назначить новую дату, пишет Е1. По данным Минздрава, из-за пандемии количество операций нейрохирургического профиля снизилось на треть. Ежегодно в ГКБ № 40 проводится более 3 тысяч таких операций. Напомним, в Свердловской области снижается число «коронавирусных» коек. Из профильного фонда было выведено 100 мест. Число «коронавирусных» коек начало снижаться в Свердловской области

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