Первый снег выпал в городах Свердловской области

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Пользователи социальных сетей из различных городов Свердловской области делятся фотографиями и видео первого снега. Осадки выпали в Екатеринбурге, Полевском, Арамиле и Нижнем Тагиле, снег был замечен на трассе Пермь-Екатеринбург.
Сюжеты: Екатеринбург
Жители Екатеринбурга, Полевского, Арамиля и Нижнего Тагила в социальных сетях делятся фотографиями и видеозаписями первого снега, который выпал в Свердловской области. Снимки прислали и водители, находившиеся в момент выпадения снега на трассе Пермь-Екатеринбург.
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Синоптики предупреждали о наступлении заморозков с 1 октября, сообщает E1.ru. «Уральское управление автомобильными дорогами» после первых снежных осадков предупредило водителей о необходимости соблюдения скоростного режима и дистанции во время движения по трассам.
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