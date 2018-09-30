Первый снег выпал в городах Свердловской области

Жители Екатеринбурга, Полевского, Арамиля и Нижнего Тагила в социальных сетях делятся фотографиями и видеозаписями первого снега, который выпал в Свердловской области. Снимки прислали и водители, находившиеся в момент выпадения снега на трассе Пермь-Екатеринбург.