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Первый снег выпал в городах Свердловской области
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Первый снег выпал в городах Свердловской области

Сегодня, 18:40Здоровье и экология
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