Прямая линия по профилактике гриппа работает в Свердловской области
Сегодня, 12:00Здоровье и экология
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В Свердловской области с 1 октября начинает работу горячая линия по вопросам профилактики гриппа и ОРВИ.
Сюжеты: Екатеринбург, Нижний Тагил
Эпидемиологи Управления Роспотребнадзора по Свердловской области и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» с 1 по 15 октября будут отвечать на вопросы местных жителей о профилактике гриппа и ОРВИ.
Специалисты проинформируют, для чего ставить прививку от гриппа, где можно сделать вакцинацию. Также по «горячей линии» можно узнать о составе вакцины, и разрешено ли ставить сразу две прививки в один день.
Кроме того, родители могут получить советы специалистов о том, как защитить ребенка от болезни в сезон простуд, сообщают «Вечерние Ведомости».
Задать интересующие вас вопросы можно по телефонам «горячей линии»:
- Областное управление Роспотребнадзора и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» - (343) 270-15-97, (343) 270-15-62;
- Центральный Екатеринбургский - (343) 375-61-82, (343) 278-38-36, (343) 375-77-97
- Северный Екатеринбургский - (343) 307-40-77, (34368) 40-44-7, (34369) 46-55-8;
- Южный Екатеринбургский - (343) 210-83-97, (343) 266-55-15;
- Алапаевский - (34346) 3-18-66;
- Асбестовский - (34365) 6-70-28, 8-902-26-030-13, (34365) 2-48-78, (34365) 2-48-12;
- Ирбитский - (34355) 6-36-45, (34360) 5-34-87;
- Каменск-Уральский - 8 (3439) 36-43-84;
- Качканарский - (34344) 2-53-00, (34341) 6-38-27;
- Красноуфимский - (34394) 7-59-40;
- Нижнетагильский - (3435) 47-64-13, (3435) 47-64-02;
- Первоуральский - 8-800-222-45-60;
- Североуральский - (34380) 2-34-56, (34386) 2-18-72, (34384) 6-30-61;
- Серовский - 8-952-734-02-10, (34380) 6-42-86;
- Талицкий - (34371) 2-18-98, (34367) 2-24-99, (34375) 2-05-80.
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