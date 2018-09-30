Прямая линия по профилактике гриппа работает в Свердловской области

Эпидемиологи Управления Роспотребнадзора по Свердловской области и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» с 1 по 15 октября будут отвечать на вопросы местных жителей о профилактике гриппа и ОРВИ.

Специалисты проинформируют, для чего ставить прививку от гриппа, где можно сделать вакцинацию. Также по «горячей линии» можно узнать о составе вакцины, и разрешено ли ставить сразу две прививки в один день.

Кроме того, родители могут получить советы специалистов о том, как защитить ребенка от болезни в сезон простуд, сообщают «Вечерние Ведомости».

Задать интересующие вас вопросы можно по телефонам «горячей линии»: