Третье за месяц землетрясение произошло в Челябинской области

В Катав-Ивановском муниципальном районе Челябинской области была замечена сейсмическая активность амплитудой 4,5 балла. Разрушенных зданий и пострадавших нет. Специалисты отмечают, что это уже третье землетрясение в регионе за сентябрь.
Днём 29 сентября на территории Челябинской области сейсмографы зафиксировали колебания почвы на глубине 10 километров амплитудой 4,5 балла. Точным местом толчков оказался район в 19 километрах на юго-западе от города Катав-Ивановска.
Специалисты МЧС организовали группы для проверки социально значимых объектов, объектов инфраструктуры и жилых домов. Разрушений зданий и пострадавших в результате землетрясения нет, сообщает RIA.ru.
Это уже третий случай подземных толчков в Челябинской области в течение месяца. Первый раз произошёл 5 сентября, когда в 03:58 были зафиксированы колебания силой 5,5 балла, а 12:27 они повторились с амплитудой 4,4 балла. Учёные заявили, что поводов для беспокойства нет. На основе наблюдений, проводимых на Урале с 1913 года, можно сделать вывод о том, что сейсмические события здесь носят единичный характер и не сопровождаются значительными повторными толчками.