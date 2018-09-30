Третье за месяц землетрясение произошло в Челябинской области

Это уже третий случай подземных толчков в Челябинской области в течение месяца. Первый раз произошёл 5 сентября, когда в 03:58 были зафиксированы колебания силой 5,5 балла, а 12:27 они повторились с амплитудой 4,4 балла. Учёные заявили, что поводов для беспокойства нет. На основе наблюдений, проводимых на Урале с 1913 года, можно сделать вывод о том, что сейсмические события здесь носят единичный характер и не сопровождаются значительными повторными толчками.