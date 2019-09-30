На Среднем Урале заработал мусоросортировочный завод

На данный момент работа завода осуществляется в тестовом режиме и обрабатывает первые объемы мусора. Заработает он в полную силу уже с первого квартала 2020 года.

В Первоуральске власти начали практиковать раздельный сбор мусора, но местному заводу требуется модернизации, которая будет проведена в 2020 годудобавил чиновник.