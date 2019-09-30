На Среднем Урале заработал мусоросортировочный завод
Сегодня, 15:04Здоровье и экологияФото: pixabay.com
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В Алапаевске Свердловской области построили новый мусоросортировочный комплекс. Об этом рассказал замминистра ЖКХ области Егор Савалов, сообщает Justmedia.
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На данный момент работа завода осуществляется в тестовом режиме и обрабатывает первые объемы мусора. Заработает он в полную силу уже с первого квартала 2020 года.
В Первоуральске власти начали практиковать раздельный сбор мусора, но местному заводу требуется модернизации, которая будет проведена в 2020 годудобавил чиновник.
Напомним, ранее в Свердловской области отказались строить завод по переработке мусора в Сысерти. Местное правительство не одобрило инициативу.
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