Экспертами было рассмотрено восемь показателей: доля населения, занимающегося спортом, уровень потребления табака, количество проданного алкоголя, количество преступлений, совершенных в состоянии опьянения, уровень смертности от отравления алкоголем и доля населения, работа которого связана с опасными условиями труда.

Северный Кавказ и юг снова лидируют Исследование показывает, что каждый год увеличивается количество людей, которые начинают вести здоровый образ жизни. Все больше регионов подхватывают новый тренд и активно поднимают актуальность проблемы. С прошлого года тройка лидеров осталась прежней. Первое место занял Дагестан, на втором месте — Чечня, а на третьем — Кабардино-Балкария. Четвертое место получила Адыгея. Она значительно улучшила свою позицию с прошлого года, когда была только на 11 месте. Пятое место получил Краснодарский край.

В большинстве регионов отмечается низкий уровень потребления табака и продается не так много алкоголя. К тому же, очень мало опасных производств. В остальном ситуация по регионам разительно отличается. Так, Краснодарский край и Дагестан находятся в лидерах, а вот остальные регионы Северо-Кавказского и Южного округов имеют средние показатели.

Дальний Восток снова в аутсайдерах Последнее место рейтинга занял Камчатский край. Чуть лучше ситуация обстоит в Еврейской Автономной области и Магаданской области. Они находятся на предпоследнем и третьем с конца месте соответственно.

Как отметили эксперты, все эти регионы имеют слабые позиции практически по всем рассмотренным показателям. Хотя, нельзя не отметить, что некоторые показатели улучшаются, но этого все равно мало. В частности, им стоит обратить внимание на распространение алкоголя и табака.

Занятия спортом и отказ от вредных привычек В сознании граждан часто здоровый образ жизни ассоциируется с занятиями спортом и отсутствием вредных привычек. За 2018 год доля населения, которая хотя бы иногда занимается спортом, составила 39,8%. Это хороший показатель, учитывая, что годом раньше он был ниже на три процента. До 83% увеличился показатель среди студентов, что тоже многообещающе.

Согласно статистике Минспорта, лидерами по доле населения, занимающегося спортом, лидером является Краснодарский край, где почти 50% жителей придерживаются систематических занятий. Второе место получила Республика Тыва (48,8%), третье — Республика Дагестан (47,3%).

Если говорить о вредных привычках, то исследования Росстата показывают, что курящими являются 22,5% населения России. Однако, показатель все равно считается положительным, потому что в 2017 году эта доля составляла 29%. Соответственно, раз сократилось количество курящих, то и расходы на табачную продукцию упали. В 2017 году снижение расходов наблюдалось в 47 регионах страны.

В исследовании также отмечено, что самая распространенная привычка среди населения — это употребление алкоголя. Подсчеты эксперты осуществляли по показателям продаж алкоголя в перерасчете на чистый спирт на одного жителя.

В 2018 году средний показатель по стране составил 7,3 литра на каждого жителя, что на 0,3 литра меньше прошлого года. Опять же, 47 регионов показали снижение продаж. В то же время, в некоторых регионах Дальнего Востока показатель вдвое выше среднего в стране.