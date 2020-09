В городской больнице № 1 на Вагонке в Нижнем Тагиле починили сломанный томограф.

Мы начали сегодня работать в тестовом режиме, после ремонта,рассказал TagilCity.ru главный врач больницы Олег Николаев. Он добавил, что если никаких проблем в работе томографа сегодня не случится, то с завтрашнего дня его запустят в обычном режиме. Напомним, аппарат сломался 24 сентября. Отремонтировать сразу его не удалось, так как не было необходимых запчастей.

