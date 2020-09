В Нижнем Тагиле в конце недели зафиксировали превышение формальдегида в воздухе

В Нижнем Тагиле в течение суток было зафиксировано превышение предельно-допустимой концентрации формальдегида в воздухе.

По данным ФБГУ «УМГС», за период с 28 сентября 13.00 по 29 сентября 07.00 уровень загрязнения воздуха в городе определялся как повышенный. Максимальная концентрация формальдегида составила 2,2 ПДК. Небо над Нижним Тагилом Photo: Андрей Волегов Вещество используется при изготовлении пластмасс. Оно может спровоцировать отек гортани, бронхит, пневмонию, а также онкологические заболевания дыхательной системы, ЖКТ и простаты. Кроме того, формальдегид приводит к мутациям плода в утробе матери. Одними из источников выбросов являются «Уралхимпласт» (3,6 тонны) и ЕВРАЗ-НТМК (396 килограммов). В общей сложности за 2019 год в воздух Нижнего Тагила попало четыре тонны формальдегида. Его разовая ПДК равна 0,01 мг/м3, а среднесуточная — 0,01 мг/м3. Напомним, последний раз УГМС фиксировало загрязнение воздуха Нижнего Тагила с 9 по 11 сентября. Тогда было выявлено превышение сразу по двум веществам — формальдегиду и диоксиду азота. В Нижнем Тагиле зафиксировано превышение концентрации в воздухе сразу двух веществ

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter