В Нижнем Тагиле в конце недели зафиксировали превышение формальдегида в воздухе

Вещество используется при изготовлении пластмасс. Оно может спровоцировать отек гортани, бронхит, пневмонию, а также онкологические заболевания дыхательной системы, ЖКТ и простаты. Кроме того, формальдегид приводит к мутациям плода в утробе матери.