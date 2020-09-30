В Свердловской области за сутки зафиксировано 149 новых случаев COVID-19

В Свердловской области за сутки зафиксировано 149 новых случаев COVID-19

Сегодня, 12:59Здоровье и экологияPhoto: pixabay.com
За прошедшие сутки в Свердловской области зарегистрировано 149 случаев заболевания коронавирусом, сообщает оперативный штаб региона.

Всего с начала пандемии коронавирус выявлен у 29 154 свердловчан.

98 госпитализированных находятся в тяжелом состоянии, в том числе 46 из них на аппаратах ИВЛ.

По выздоровлению из больниц выписано 72 человека, общее число достигло 21 797 пациентов.

За минувшие сутки зарегистрировано четыре летальных случая, всего с начала пандемии от COVID-19 скончался 601 человек.

В Российской Федерации за последние сутки выявлен 8 481 заболевший коронавирусом в 84 регионах страны. Общее число случаев возросло до 1 176 286 человек. С начала пандемии по выздоровлению выписаны 958 257 пациентов, из них 5 858 за прошедшие сутки. В оперштабе подтвердили смерть 177 россиян от коронавируса, всего зафиксировано 20 722 летальных случая.

Stories:
Коронавирус
Свердловская областьстатистикакоронавирус
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 127018, г. Москва, ул. Полковая, д.3, стр.4, эт.4, пом. I, комн. 1. Главный редактор: Суворова Ю.Д. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы