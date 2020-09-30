В Свердловской области за сутки зафиксировано 149 новых случаев COVID-19

В Российской Федерации за последние сутки выявлен 8 481 заболевший коронавирусом в 84 регионах страны. Общее число случаев возросло до 1 176 286 человек. С начала пандемии по выздоровлению выписаны 958 257 пациентов, из них 5 858 за прошедшие сутки. В оперштабе подтвердили смерть 177 россиян от коронавируса, всего зафиксировано 20 722 летальных случая.