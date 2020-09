В Свердловской области за сутки зафиксировано 149 новых случаев COVID-19

За прошедшие сутки в Свердловской области зарегистрировано 149 случаев заболевания коронавирусом, сообщает оперативный штаб региона.

Всего с начала пандемии коронавирус выявлен у 29 154 свердловчан. 98 госпитализированных находятся в тяжелом состоянии, в том числе 46 из них на аппаратах ИВЛ. По выздоровлению из больниц выписано 72 человека, общее число достигло 21 797 пациентов. За минувшие сутки зарегистрировано четыре летальных случая, всего с начала пандемии от COVID-19 скончался 601 человек. В Российской Федерации за последние сутки выявлен 8 481 заболевший коронавирусом в 84 регионах страны. Общее число случаев возросло до 1 176 286 человек. С начала пандемии по выздоровлению выписаны 958 257 пациентов, из них 5 858 за прошедшие сутки. В оперштабе подтвердили смерть 177 россиян от коронавируса, всего зафиксировано 20 722 летальных случая.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter