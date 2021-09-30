О необходимости прививать подростков от COVID-19 заявил эпидемиолог Екатеринбурга

О необходимости прививать подростков от COVID-19 заявил эпидемиолог Екатеринбурга
О необходимости прививать подростков от COVID-19 заявил эпидемиолог Екатеринбурга
Сегодня, 19:51Здоровье и экологияФото: 1MI
О том, что подросткам необходимо начать ставить прививки от коронавирусной инфекции, заявил главный эпидемиолог Екатеринбурга, главный внештатный специалист по медпрофилактике минздрава Свердловской области Александр Харитонов.

По его словам, школьники переносят болезни, поскольку несерьезно относятся к своему здоровью. Харитонов объяснил, что молодые люди заражаются в бытовой среде, так как много общаются и плохо соблюдают меры безопасности и правила личной гигиены, сообщает Znak.

По мнению специалиста, на данный момент в России не принято решение о вакцинировании несовершеннолетних, однако проводятся соответствующие исследования.

Напомним, на 10 сентября 67 классов в Екатеринбурге вернулись к дистанционной форме обучения из-за того, что среди школьников были выявлены случаи заболевания COVD-19.

Сюжеты:
КоронавирусВакцинация от коронавируса в Свердловской области Екатеринбург
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