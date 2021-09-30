О необходимости прививать подростков от COVID-19 заявил эпидемиолог Екатеринбурга

По его словам, школьники переносят болезни, поскольку несерьезно относятся к своему здоровью. Харитонов объяснил, что молодые люди заражаются в бытовой среде, так как много общаются и плохо соблюдают меры безопасности и правила личной гигиены, сообщает Znak.