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Дикий лось был замечен гуляющим по улицам Екатеринбурга
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Дикий лось был замечен гуляющим по улицам Екатеринбурга

Сегодня, 15:31Здоровье и экологияФото: pixabay.com
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