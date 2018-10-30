Дикий лось был замечен гуляющим по улицам Екатеринбурга
30 октября дикий лось прогуливался по дороге Екатеринбурга в районе Кольцово.
Жители Екатеринбурга стали свидетелями того, как дикий лось прогуливался по дорогам Екатеринбурга. Проезжая по дороге в районе Кольцово, водители засняли, как гость из леса пересекает проезжую часть и далее продолжает свой путь по обочине.
Заведующий лабораторией экологии охотничьих животных УрО РАН Николай Корытин пояснил, что появление дикого животного в городской среде, скорее всего, связано с увеличением численности лосей в Свердловской области. Также Корытин предположил, что екатеринбуржцы наблюдали молодого самца, поскольку опытный лось к людям без необходимости не выйдет, а корма в лесу должно быть достаточно. Поэтому визит дикого животного в город связан с любопытством, считает ученый.
По данным департамента по охране, контролю и регулированию использования животного мира Свердловской области с начала октября на дорогах в регионе зарегистрированы 8 ДТП с участием диких животных, все они погибли в результате аварий, информирует «Областная газета».