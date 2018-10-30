Дикий лось был замечен гуляющим по улицам Екатеринбурга

Жители Екатеринбурга стали свидетелями того, как дикий лось прогуливался по дорогам Екатеринбурга. Проезжая по дороге в районе Кольцово, водители засняли, как гость из леса пересекает проезжую часть и далее продолжает свой путь по обочине.

Видео Видео: Вадим Гологузов, «Инцидент Екатеринбург»

Заведующий лабораторией экологии охотничьих животных УрО РАН Николай Корытин пояснил, что появление дикого животного в городской среде, скорее всего, связано с увеличением численности лосей в Свердловской области. Также Корытин предположил, что екатеринбуржцы наблюдали молодого самца, поскольку опытный лось к людям без необходимости не выйдет, а корма в лесу должно быть достаточно. Поэтому визит дикого животного в город связан с любопытством, считает ученый.